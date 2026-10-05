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Mersin'de Vahap Seçer'in de aralarında olduğu 60 şüpheliden 50'sine tutuklama istendi

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Mersin'de Büyükşehir ve 2 merkez ilçe belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında ek gözaltıyla sayı 60'a çıktı. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Vahap Seçer'in aralarında bulunduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 10 şüpheli için adli kontrol istendi.

VAHAP SEÇER İLE 50 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından bir ek gözaltı daha gerçekleşti. En son gözaltına alınan şüphelinin de adliye sevk edilmesiyle sayı 60'a yükseldi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli için adli kontrol kararı istendi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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