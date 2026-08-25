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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Merkez Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki operasyonda şüpheliler İ.Ü, Y.Y, B.B. ve Y.K. yakalandı.

Çalışmada, bir miktar uyuşturucu ve 224 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.Ü. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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