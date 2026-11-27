Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 şüpheliden 11'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. Mahkemece tutuklananlar dışındaki 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MERSİN'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini belirlediği 13 şüphelinin yakalanması için saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.