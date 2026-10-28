Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişiden 7'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişiden 7'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin üzeri ve adreslerinde eroin, kokain, esrar ile 2 bin 744 sentetik ecza ele geçirildi; 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler S.S, A.C.E, B.D, S.S, V.S, E.K, V.G. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar eroin, kokain ve esrar ile 2 bin 744 sentetik ecza, 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek

İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Sevgilisiyle lüks bir restorana gitti, kendini çöplükte buldu
İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar

Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Stadı su bastı, kupa maçı devre arasında ertelendi! Fethiyespor-Eyüpspor maçında ilk yarı 2-1 bitmişti

Devre arasında stat göle döndü! Süper Lig ekibi 2-1 öndeydi
Hindistan'da 70 yıl sonra doğaya kazandırılan çita silahla öldürüldü

Ateşlenen tüfek 70 yıllık rüyayı bitirdi
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı

İsrail'de son durum ne? Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama
Antalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklama

4 işçinin can verdiği faciada tutuklamalar var