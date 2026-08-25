Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Merkez Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki operasyonda şüpheliler H.İ.Y, E.Ö, A.E.B ve İ.C. yakalandı. Çalışmada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılardan H.İ'nin hakkında 3 suçtan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 14 dosyadan arandığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından H.İ. cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen E.Ö, A.E.B ve İ.C. de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA