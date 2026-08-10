Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda S.T, M.G.O, M.B ve R.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 133,5 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA