Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 209 şüpheli gözaltına alındı, 31'i tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Mersin'de kolluk kuvvetlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 16-22 Şubat'ta 166 operasyon yapıldı.

Operasyonda 209 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 6 bin 358 uyuşturucu hap, 25 kilo 876 gram uyuşturucu madde, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Kolluk birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
