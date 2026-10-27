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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 100 kilo sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi

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Mersin'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Depoda ve önündeki kamyonette 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi, 1 ton 100 kilogram katkı maddesi ele geçirilirken Mezitli ilçesindeki operasyonda 1 kilo 904 gram esrar bulundu.

Mersin'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi.

Depoda ve önündeki kamyonette yapılan aramada 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi, 1 ton 100 kilogram katkı maddesi, hava kompresörü, 37'şer rulo blister şeridi ve PVC levha ile çok sayıda boş kapsül ele geçirildi.

H.E. ve Y.K. gözaltına alındı.

Kamyonetin sürücüsüne, ruhsatsız ve plakasız araç kullanmaktan 6 bin 200 lira ceza verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Mezitli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda C.E, F.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada 1 kilo 904 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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