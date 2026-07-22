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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

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Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında en az 3 kez uyuşturucu suçundan adli işlem yapılan 52 şüpheliden 42'si yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda sentetik ecza hapı ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, adresinde bulunamayan 10 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda, geçen yıldan bu yana haklarında en az 3 kez "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılan 52 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlılardan 42'si yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde 31 sentetik ecza hapı, 25 gram sentetik uyuşturucu ve 1 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 10 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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