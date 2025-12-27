Haberler

Mersin'de 108 kilo esrar ile 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de 108 kilo esrar ile 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de bir operasyonda 108 kilo 651 gram esrar ve 1476 captagon hap yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

MERSİN'de bir adrese düzenlenen operasyonda 108 kilo 651 gram takoz esrar maddesi ile 1476 adet captagon hap yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmaları sürüyor. Çalışma kapsamında, MİT Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin müşterek yürüttüğü saha çalışmalarında uyuşturucu madde bulundurulan adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 33 milyon TL olan, 108 kilo 651 gram takoz esrar ile 1476 adet captagon maddesi ele geçirildi. Yabancu uyruklu T.M., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.M., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
