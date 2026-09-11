Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 zanlıdan 16'sı tutuklandı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-10 Eylül'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada uyuşturucu şebekelerinin imalathane, ham madde deposu ve lojistik merkez olarak kullandığı adresler teknik ve fiziki takip sonucu tespit edildi.

Bu kapsamda Yenişehir, Mezitli, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde 6 ayrı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 4 milyon 597 bin 189 uyuşturucu hap, 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 6 milyon boş kapsül ile 19 kilo 225 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, firari şüphelilerin çalışmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Baskın yapılan adresler arasında farklı iş kolları altında faaliyet gösteren işletmelerin yanı sıra bir fırın ve asansör firmasının da bulunduğu öğrenildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucunun üretimi, sevkiyatı ve piyasaya sürülmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA