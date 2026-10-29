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Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 2900 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 2900 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2900 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Durdurulan araçtaki esrarla ilgili şüpheli ile ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

MERSİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında A.R.A. idaresindeki 44 ABY 169 plakalı aracı durduran ekipler, yapılan aramada 2900 gram kubar esrar ele geçirdi. Öte yandan 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ise N.S. gözaltına alınırken, adresindeki aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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