Mersin'de traktör uçuruma yuvarlandı; 2 ölü

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, araç uçuruma yuvarlandı. Olayda 49 yaşındaki Adem Bulut ve 60 yaşındaki İsmet Duran hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

MERSİN'in Anamur ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Malaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Bulut (49) idaresindeki 33 BD 580 plakalı traktör, su deposu mevkisinde uçuruma yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede; Bulur ile beraberindeki İsmet Duran'ın (60) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Uçurumdan çıkarılan cansız bedenler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
