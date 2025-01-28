Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı

Mersin'de trafik kazasında genç çift hayatını kaybetti

Mersin'de trafik kazasında genç çift hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silifke'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz ve nişanlısı Beyza Bulutoğlu, otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi. Düğün hazırlıkları yapan genç çiftin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Kimsesiz (24) ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu (22), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçedeki Göksu Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na çarptı.

Mersin'de trafik kazasında genç çift hayatını kaybetti

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAYDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, kurtarılamadı. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Kimsesiz ve Bulutoğlu'nun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

K.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
img

Düğün hazırlığındaydılar: Nişanlı çift trafik kazasında öldü
img

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
Dr. Ekrem Teymur: 'Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü'

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.