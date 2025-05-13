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Mersin'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

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Mersin'in Mezitli ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir taksinin ağaçlara ve elektrik direğine çarpması sonucu iki yolcu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de ağaçlara ve elektrik direğine çarpan taksideki Serdar Girencengiz ve Nevzat Çılgın Özen hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Serdar Girencengiz'in kontrolünü yitirdiği 33 T 0014 plakalı taksi refüjdeki iki palmiye ağacına, ardından da elektrik direğine çarptı.

Mersin'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Girencengiz ile yanındaki Nevzat Çılgın Özen, hurdaya dönen taksiden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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