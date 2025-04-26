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Mersin'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Kazada 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

V. İ. idaresindeki 33 ACK 133 plakalı otomobil, Dumlupınar Caddesi'nde, A.T'nin kullandığı 33 AKF 581 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil yoldan çıkarak bir apartmanın bahçesine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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