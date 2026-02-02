Haberler

Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı

Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir cipin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde cipin çarptığı yayalardan 3'ü yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.

CİP, YAYALARA ÇARPTI

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 ATE 039 plakalı cip, D-400 kara yolu Bekirde kavşağındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ekiplerden bilgi aldı.

Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 20.45 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Ekiplerin yaralılara müdahale ettiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu: "Tarsus istikametinden Mersin istikametine gelmekte olan bir tırı sollamaya çalışan aracın, vatandaşlarımıza çarpmasıyla meydana gelen kazayla karşı karşıya kaldık. 2 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız hastanede vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız da hastanelerimizde tedavi altında. Onlara da acil şifalar diliyorum."

Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı

Polis ekipleri, cip sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
