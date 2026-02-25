Haberler

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki Defne Su Çelik hayatını kaybederken, arkasındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Defne Su Çelik (16) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ (18) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçedeki Alata Mahallesi Şenoğlu Caddesi'nde meydana geldi. S.U. (30) yönetimindeki 34 BLD 065 plakalı hafif ticari araç ile Defne Su Çelik'in kullandığı 33 BDA 916 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Defne Su Çelik ile arkasındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Karadağ ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turizm meslek lisesinde 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Defne Su Çelik'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü S.U. gözaltına alınırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
