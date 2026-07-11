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Mersin'de trafikte kavga eden sürücülere 362 bin 719 lira ceza verildi

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Mersin'de araçlarından inerek kavga eden iki sürücüye 362 bin 719 lira ceza kesildi, ehliyetlerine 60 gün el konuldu ve araçları 2 ay trafikten menedildi.

Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden sürücülere 362 bin 719 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken araçlarından inip kavga eden 2 sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede kavga edenlerin kamyonet sürücü B.E. ile motosiklet sürücüsü S.Ö. olduğu belirlendi.

Sürücüler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sürücülere, ?"trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 362 bin 719 lira ceza kesildi.

Araç muayenesi olmadığı belirlenen B.E'ye idari para cezası da verildi.

Ehliyetlerine 60 gün el konulan sürücülerin araçları 2 ay trafikten menedildi.

B.E. ve S.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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