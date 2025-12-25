Haberler

Mersin'de trafikte tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de trafik ışıklarında tartıştıkları hafif ticari aracın sürücüsünü darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Olayla ilgili emniyet işlemleri devam ediyor.

Mersin'de trafik ışıklarında tartıştıkları hafif ticari aracın sürücüsünü darbettikleri gerekçesiyle yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, dün Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi D-400 kara yolunda hafif ticari aracın sürücüsünün darbedilmesine ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Olayla ilgili 07 APY 775 plakalı otomobilin sürücüsü C.T'ye "trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kuralları ihlal etmek" suçundan 4 bin 153 lira ceza uygulandı, ehliyetine geçici süre el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler C.T, M.T, H.T, M.T, C.T, ve E.T. adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan C.T, M.T. ve E.T. tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca dün, Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi D-400 kara yolunda trafik ışıklarında 07 APY 775 plakalı otomobildeki kişilerin araçtan inip tartışmaya başladıkları 33 AZU 607 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünü darbettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatılmış, kimliği tespit edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

