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Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN'de, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini belirlediği 11 şüphelinin yakalanması için saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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