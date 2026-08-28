Mersin'de Torbacı Operasyonu: 3 Tutuklama
Mersin'de narkotik ekiplerinin Mezitli ve Toroslar ilçelerinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda farklı tür ve gramajlarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan S.T., U.K. ve Z.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.
MERSİN'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda farklı cins ve gramajlarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., U.K. ve Z.A., mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.