Mersin'de Tır Yolcu Otobüsüne Çarptı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'de Tır Yolcu Otobüsüne Çarptı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada tır ve otobüs devrilirken, ağır yaralanan tır sürücüsü ve yolcu otobüsündeki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde tır yolcu otobüsüne çarptı.

Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde seyir halindeki tır, aynı güzergahta ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır ve yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan tır sürücüsü ve yolcu otobüsündeki yaralılar sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
