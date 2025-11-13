Mersin'de Tır Yangını Jandarma Tarafından Söndürüldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde motor kısmından dumanlar yükselen tıra jandarma müdahalede bulundu.

D-400 Karayolu Gözce Tüneli'nde bir tırda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bu sırada devriye görevi yapan jandarma ekipleri, motor kısmından dumanlar yükselen tıra yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Tırda hasar meydana geldi.