Mersin'de Tır ve Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. D-400 kara yolunda 2 tır ve bir kamyonun çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 2 tır ve 1 kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-400 kara yolunun Huzurkent mevkisinde İ.B. idaresindeki 63 ACS 031 plakalı buğday yüklü tır, B.D'nin kullandığı 33 AFG 834 plakalı kamyon ve O.E. yönetimindeki 33 AEA 480 plakalı tır çarpıştı.
Kazada yan yatan kamyonun sürücüsü B.D. ve yanındaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın durduğu kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel