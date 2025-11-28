Mersin'de TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Mut ilçesinde, şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Akif Asilkan (51), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece, Mut-Karaman kara yolu Sertavul mevkisinde meydana geldi. Yabancı TNP 584 plakalı TIR, sürücüsü Akif Asilkan'ın kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Asilkan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Asilkan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.