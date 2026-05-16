TIR'la çarpışan otomobildeki anne ve kızı öldü, baba ağır yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki anne Emine Korkmaz ve kızı Sümeyye Korkmaz hayatını kaybetti, baba Adem Korkmaz ağır yaralandı.

MERSİN'in Mut ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki anne Emine Korkmaz (52) ile kızı Sümeyye Korkmaz (22) hayatını kaybetti, baba Adem Korkmaz (50) ise ağır yaralandı.

Kaza, Mut-Silifke kara yolu Karadiken Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Adem Korkmaz'ın kontrolünü yitirdiği 70 ACP 659 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Y.U. idaresindeki VV 814 yabancı plakalı TIR'la çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumundaki anne Emine Korkmaz ve kızı Sümeyye Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı sürücü Adem Korkmaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızının cansız bedeni morga kaldırıldı. Tedavisi süren baba Adem Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
