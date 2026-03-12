Haberler

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, şarampole yuvarlanarak kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Anamur-Ermenek kara yolu Ormancık Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile 1 yolcunun öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
