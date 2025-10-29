Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 12 Yaralı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Demirözü Mahallesi Hortu mevkisinde meydana geldi. Mustafa C. yönetimindeki 33 ACS 612 plakalı otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni A.'nın kullandığı 33 KEZ 10 plakalı midibüs çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan 2'si, kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOOTĞRAFLI