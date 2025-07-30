Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 83 tarihi eser, 1 tarih taş, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Söz konusu adresteki aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 83 obje, 1 tarih taş, 2 ruhsatsız av tüfeği, 94 fişek, 1,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel