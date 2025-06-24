Mersin'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş 3,500 Koli Şekerleme İmha Edildi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir depoda yapılan denetim sonucunda son kullanma tarihi geçmiş 3,500 koli çikolata, gofret ve şekerleme imha edildi. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine depoda inceleme gerçekleştirdi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir depoda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 500 koli çikolata, gofret ve şekerleme imha edildi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ihbar üzerine Bahçeli Yukarıburhan Mahallesi'ndeki depoda denetim yaptı.
Adreste son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 500 koli çikolata, gofret ve şekerleme ele geçirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin incelemesinin ardından ürünler imha edildi.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel