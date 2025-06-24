Mersin'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş 3,500 Koli Şekerleme İmha Edildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir depoda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 500 koli çikolata, gofret ve şekerleme imha edildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ihbar üzerine Bahçeli Yukarıburhan Mahallesi'ndeki depoda denetim yaptı.

Adreste son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 500 koli çikolata, gofret ve şekerleme ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin incelemesinin ardından ürünler imha edildi.