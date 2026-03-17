Silahlı kavgada sokaktan geçen genç kız öldü, 1 kişi de yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, taraflar arasında çıkan tartışma sonucu C.A. yaralanırken, olay yerinde tesadüfen bulunan 18 yaşındaki Nur Almuhammet başına kurşun isabet ederek hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MERSİN'de iki kişi arasında sokakta çıkan silahlı kavgada taraflardan C.A. (26) ile tesadüfen olay yerinde bulunan yabancı uyruklu Nur Almuhammet (18) yaralandı. Başına kurşun isabet eden Almuhammet hayatını kaybederken, C.A. ise tedavi altına alındı.

Olay, 22.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesine bağlı Mithat Toroğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, C.A. ile E.I. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında taraflardan E.I., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar C.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerine ve olay sırasında tesadüfen sokaktan geçen Nur Almuhammet'ın ise başına isabet etti. İki yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.I. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Almuhammet doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. C.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli E.I.'yı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

