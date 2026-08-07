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Anamur'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı, Bir Tutuklu

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Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Güzelyurt Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde, Y.B. ve A.D. ile bir iş yerinin yan tarafında oturan B.İ. ve H.E.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada B.İ. park halindeki bir motosikletin altından aldığı tabancayla A.D'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sırtından ve bacaklarından vurularak ağır yaralanan A.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan B.İ. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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