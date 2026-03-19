Çatışmanın ortasında kalıp ölen 3 çocuk annesi Şükran'ın ailesinden 'en ağır ceza' talebi

MERSİN'de 3 çocuk annesi Şükran Cengiz (37), sokakta 2 aile arasında çıkan silahlı kavgayı merak edip evinin önüne çıkınca seken kurşunlardan biri karnına isabet etti. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Cengiz'in ailesi, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 12 Mart akşamı merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta 2 grubun silahlı çatışmasının arasında kalan 3 çocuk annesi Şükran Cengiz, vücuduna isabet kurşunla ağır yaralandı. Karnına kurşun isabet eden ve hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkardıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'ADALET YERİNİ BULSUN'

Olayın üzüntüsünü yaşayan Cengiz ailesi, katillerin en ağır cezayı almasını istedi. Eşinin sebepsiz yere öldüğünü belirten Celal Cengiz, "Olay günü evin damından sesler geliyordu. Hırsız olabileceği şüphesiyle el fenerini alıp çıktım. Damda kimsenin olmadığını görünce aşağı indim. Ev halkı kapının önünde toplanmıştı. İçeri girmelerini söylerken bir anda eşimin yerde yattığını gördüm. Kan içinde kalmıştı. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Eşim için adalet istiyorum. Kavga edenlerin kim olduklarını bilmiyoruz. O akşam ramazandan dolayı yemek vermiştik. Eşim Kur'an-ı Kerim okuyordu. Aradan yarım saat geçmedi, böyle sesler çıkınca o da telaşla dışarı çıktı ve böyle bir talihsizlik yaşadık. Çok zor bir durum. Allah bize sabır versin, adalet yerini bulsun" diye konuştu.

'BAYILDIĞINI SANDIK AMA VURULMUŞ'

Olay günü Cengiz'in yanında bulunan kayınbiraderi Kemal Cengiz, "Olay günü evin damından sesler geldi. Çıkıp baktığımda kimseyi göremedim. Ardından ağabeyimle beraber dışarı çıktık. Büyük bir kalabalık vardı. Sokaktan eve dönerken yengem dışarı çıktı. Bu sırada sokağın başından silah sıkıldı. Yengemi koruyup içeri aldık. Yengem bir anda yer düştü. Biz bayıldığını sandık ama vurulmuş. Yengem için adalet istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı