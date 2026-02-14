Haberler

Mersin'de otomobilde 200 bin makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Mersin'de düzenlenen operasyonda, sigara kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı ve araçlarında 200 bin makaron bulundu.

Mersin'de bir otomobilde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde sigara kaçakçılığı yapan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
