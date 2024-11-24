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Mersin'de Şiddetli Rüzgar, İşçilerin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Mersin'de Şiddetli Rüzgar, İşçilerin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu
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Mersin'in Gülnar ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçması sonucu 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi ağır yaralandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçilerin konakladığı prefabrik tesiste meydana gelen olayda, rüzgarın etkisiyle park halindeki araçlar da hasar gördü.

Mersin'in Gülnar ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçtuğu tesisteki 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçilerin konakladığı Sipahili Mahallesi'ndeki prefabrik tesisinin çatıları, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Üzerine çatı düşen A.Ç. (24) ile rüzgarın etkisiyle yuvarlanan otomobilin altında kalan A.F. (44) ağır yaralandı.

Tesiste park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İşçilerin mesai arkadaşlarınca kurtarılmaya çalışılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Silifke'de ağaçlar devrildi

Kent genelinde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle Silifke ilçesinde bağlı Göksu ve Gazi mahallelerinde devrilen ağaçlar nedeniyle 3 otomobilde hasar oluştu.

Bozyazı ilçesinde de Tekmen Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısı, Antalya-Mersin kara yolunun batı istikametine düştü.

Temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki halı sahanın direkleri rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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