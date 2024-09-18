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Mersin'de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Mersin'de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde seyir halindeki bir otomobile açılan ateşte sürücü Ahmet Öncel hayatını kaybederken, kardeşi Talat Öncel ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde seyir halindeki otomobile tabanca ile ateşte sürücü Ahmet Öncel (38) hayatını kaybederken, yanındaki kardeşi Talat Öncel ise ağır yaralandı.

Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86005 Sokak'ta öğle saatlerinde seyir halinde olan 33 ADD 561 plakalı otomobile, husumetlisi olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda sürücü Ahmet Öncel hayatını kaybederken, yanındaki kardeşi Talat Öncel ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Öncel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede çok sayıda boş kovan bulunurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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