Mersin'de evde sentetik hap ürettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de evde sentetik hap ürettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Mersin'de bir evde sentetik hap ürettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda ayrıca büyük miktarda sentetik ecza ve ilaç yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Mersin'de bir evde sentetik hap ürettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, sentetik ecza imal edildiği belirlenen Yenişehir ilçesindeki eve operasyon düzenlendi.

Adreste 65 kilo 250 gram sentetik ecza ham maddesi, 9 bin 912 sentetik ecza, 45 bin 472 doldurulmuş ilaç kapsülü, 135 bin 100 boş ilaç kapsülü, 3 bine yakın ilaç kutusu ve kapağı ile ilaç basımında kullanılan 2 makine ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler A.Ç, S.Ç. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. ve E.A. tutuklandı, S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
