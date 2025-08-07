Mersin'de Semt Pazarlarında Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Akdeniz Belediyesi, semt pazarlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, pazar alanlarını atıklardan arındırarak arazöz ile yıkama yapıyor. Kaymakam Zeyit Şener, halk sağlığını korumak için 7/24 hizmet verdiklerini belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde semt pazarlarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, haftanın belirli günlerinde farklı mahallelere kurulan pazar yerlerinde süpürme işlemi yapıyor.

Atıklardan arındırılan pazar alanları, daha sonra arazöz desteğiyle yıkanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, haftanın 7 gün 24 saati kesintisiz hizmet verdiklerini belirterek, "Ekiplerimiz halk sağlığını korumak, vatandaşların temiz ve sağlıklı çevrede yaşam hakkını sürdürebilmek için gece gündüz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
