Mersin'de sahte cinsel içerikli ilaç operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahte cinsel içerikli ilaç üretip satışını yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli'de sahte ilaç üreten ve ticaretini yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Depoda 6 bin dolu kapsül, 20 bin boş kapsül, 2 bin 327 karışımlı kapsül, 430 litre özel karışım macun ham maddesi, 579 boş kapsül kutusu, 25 bin paketleme etiketi ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.