Mersin'de Sağanak Yağmur Tatilcileri Sahilden Kaçırdı

MERSİN'de etkili olan sağanak, serinlemek ve keyif yapmak için sahile giden vatandaşların kaçmasına neden oldu.

Mersin'de yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağmur sahilde de etkili olunca tatilciler kötü sürprizle karşılaştı. Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi tatil beldesine serinlemek için gelen tatilciler, yağmurun bastırması ile sahili boşalttı. Yağmurdan kaçanlar çevrede bulunan mekanlara sığındı. Bazı tatilciler ise yağmura aldırış etmeden denize girmeye ve yüzmeye devam etti.