Mersin'de sağanağın etkisiyle balçık biriken Millet Bahçesi sahili temizliyor
Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sağanağın ardından Millet Bahçesi sahilindeki balçık ve atıkların temizlenmesi için bir çalışma başlatıldı. Ekipler, odun parçaları ve çeşitli atıkları toplamak için iş makineleriyle 5 gün sürecek bir temizlik yapacak.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde sağanağın etkisiyle balçıkla kaplanan Millet Bahçesi sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle sahil şeridine sürüklenen odun parçaları ve çeşitli atıkları topladı.

İş makineleri desteğiyle balçıktan arındırılacak sahildeki çalışmanın 5 günde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sağanak nedeniyle sürüklenen atıkların sahilde kirliliğe yol açtığını belirtti.

Şener, önceliklerinin halk sağlığı ve çevre güvenliği olduğunu, ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
