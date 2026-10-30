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Mersin'de sağanak nedeniyle Akdeniz'de ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı

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Mersin'de gece süren sağanak nedeniyle merkez ilçelerde su birikintileri oluştu, çeşitli bulvarlarda sürücüler yollarda mahsur kaldı. Akdeniz ilçesi Güneş ve Siteler mahallelerinde ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı, belediye ekipleri tahliye çalışması yürütüyor.

Mersin'de merkez ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı.

Kentte dün sabahtan itibaren etkili olan sağanak, gece boyunca devam etti.

Merkez ilçelerdeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çeşitli bulvarlarda da trafik yoğunluğu yaşanan kentte, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Akdeniz ilçesi Güneş ve Siteler mahallelerinde ev ve iş yerlerinin giriş katları su doldu.

Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA
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