Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mersin'de sağanak ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı, sürücüler mahsur kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de merkez ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı ve Yenişehir'deki alt geçit trafiğe kapatıldı.

Mersin'de merkez ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çeşitli bulvarlarda da trafik yoğunluğu yaşandı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Yenişehir ilçesi 18. Cadde'deki alt geçit, su basması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, yağışın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş katları da su doldu.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Şevket Çoruh’tan Özgür Ozan sorusuna esprili yanıt: Öküz ölür, ortaklık bozulur

Rol arkadaşı soruldu! Şevket Çoruh: Öküz ölür, ortaklık bozulur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a vasiyeti ortaya çıktı! Yıllarca saklı kalan emanet

Volkan Konak'a son vasiyeti yıllar sonra ortaya çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir

Dev derbi öncesi sürpriz karar! Resmi açıklama an meselesi

Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum

İki yetim büyütüyordu, sel bütün umutlarını aldı: Her şeyimi kaybettim
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede

Bir transfer daha mı? Fotoğraf karesinde herkes aynı detaya odaklandı

İsrailli yerleşimciler Amerikalı gazeteciyi hastanelik etti

İsrail bu kez baltayı fena taşa vurdu
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı

Ne yaptın hocam? 6-0 sonrası dedikleri kriz çıkardı