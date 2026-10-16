Mersin'de sağanak ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı, sürücüler mahsur kaldı

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Mersin'de merkez ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çeşitli bulvarlarda da trafik yoğunluğu yaşandı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Yenişehir ilçesi 18. Cadde'deki alt geçit, su basması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, yağışın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş katları da su doldu.

Kaynak: AA