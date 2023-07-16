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Mersin'de rüzgarın etkisiyle yayılan yangına TOMA'larla müdahale ediliyor

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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına rüzgarın etkisiyle hızla yayılması nedeniyle TOMA'lar da müdahale ediyor. Bölge halkı da ekiplere destek veriyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILAN YANGINA TOMA'LARLA DA MUDÜHALE EDİLİYOR

Mersin'in Gülnar ilçesinde Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale, havanın kararması nedeniyle karadan devam ediyor. Bölgedeki rüzgarlı havanın etkisi ve sarp arazi nedeniyle hızla büyüyen yangına emniyet güçlerine bağlı TOMA'lar da müdahale ediyor.Öte yandan bölge halkı da ekiplere destek veriyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülnar (mersin) - Güncel

Mersin Güncel Haberler

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