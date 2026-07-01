Haberler

Polisten kaçan firari hükümlü, takip sonucu yakalandı

Polisten kaçan firari hükümlü, takip sonucu yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de polisin yol denetiminde dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. 9 suçtan aranan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sürücüye 370 bin 348 TL idari para cezası kesildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN'de polisin yol denetiminde cezai işlem uygulanacağı sırada motosikletiyle kaçan sürücü, takip sonucu yakalandı. 9 suçtan aranma kaydı olduğu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen motosiklet sürücüsüne, trafik ihlallerinden 370 bin 348 TL idari para cezası kesildi. Şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimde şüphe üzerine bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Motosiklette abart egzoz takılı olduğunu saplayan ekipler, sürücünün ise ehliyetinin bulunmadığını belirledi. Polisin cezai işlem uygulayacağı sırada motosiklet sürücüsü aracıyla kaçtı. Kovalamaca sırasında motosikletin devrilmesi sonucu şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti. Kısa süren takip sonucu yakalandı.

Şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin yapılan kimlik ve UYAP sorgusunda 9 suçtan arandığı, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliye 'Sahte plaka kullanmak', 'abart egzoz', 'dur ihtarına uymamak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ihlallerinden toplam 370 bin 348 TL idari para cezası kesildi, motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca şüpheli hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu malına zarar verme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerliyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

O ülkeden gelip Türkiye'de infilak etti
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

Galatasaray'dan sözleşmesine özel madde! İşte Duran'ın alacağı maaş
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga

Birbirlerine öldüresiye saldırdılar! Kullandıkları aletlere bakın
İmzayı attı! İşte Efecan Karaca'nın yeni takımı

"Herkes gün olur evine mutlaka geri döner'' denilerek duyuruldu
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı

Kaçtı ama başaramadı! Korku dolu anlar kamerada
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı

Galatasaray'dan tarihi teklif!
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!