Mersin'de kavga anonsuna gelen polislere sürpriz kutlama yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılı dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz bir kutlama yapıldı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, polislerin olay yerine gelmesini beklerken meşale yakıp, polislere çiçek verdi. Etkinlik pasta kesimi ile sona erdi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kavga ihbarına gelen polislere Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılı dolayısıyla sürpriz yapıldı.
Denizciler Mahallesi Muhtarı Okay Güğül ve Beyreli Mahallesi Muhtarı Ethem Kavun ile vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılını kutlamak için hazırlık yaptı.
Gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kavga ihbarında bulunduktan sonra polis ekipleri Denizciler Mahallesi'ndeki bölgeye geldiğinde meşale yaktı.
Organizasyonda polislere çiçek veren vatandaşlar Türk bayrağı açtı.
Kutlama kapsamında pasta kesilen etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.