Mersin'de kavga anonsuna gelen polislere sürpriz kutlama yapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılı dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz bir kutlama yapıldı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, polislerin olay yerine gelmesini beklerken meşale yakıp, polislere çiçek verdi. Etkinlik pasta kesimi ile sona erdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kavga ihbarına gelen polislere Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılı dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Denizciler Mahallesi Muhtarı Okay Güğül ve Beyreli Mahallesi Muhtarı Ethem Kavun ile vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılını kutlamak için hazırlık yaptı.

Gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kavga ihbarında bulunduktan sonra polis ekipleri Denizciler Mahallesi'ndeki bölgeye geldiğinde meşale yaktı.

Organizasyonda polislere çiçek veren vatandaşlar Türk bayrağı açtı.

Kutlama kapsamında pasta kesilen etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı

Piyasalar için felaket niteliğinde İran uyarısı: Kalıcı hale gelebilir
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel için bomba iddia

Galatasaray maçı öncesi bomba iddia
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı

Piyasalar için felaket niteliğinde İran uyarısı: Kalıcı hale gelebilir
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Ay yolunda tatlı sürpriz: Artemis II rekora koşarken kadraja Nutella girdi

Artemis II rekor kırdı: Yayını izleyenler gözlerine inanamadı!