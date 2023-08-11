Mersin'de PKK/KCK'ya operasyon: 9 gözaltı

15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK'ya operasyon: 9 gözaltı

MERSİN Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, terör örgütünün Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı eyleminin sözde yıl dönümü olan 15 Ağustos'ta eylem arayışında olan şüpheliler tespit edildi. Daha önce örgütünün farklı bölgelerinde de faaliyet yürüten 11 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmene bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve görsel meteryal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.