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Mersin'de pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Mersin'de pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Mersin'de operasyon düzenlenen pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Mersin'de operasyon düzenlenen pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Eylül'de şüpheli C.A'nın deposuna operasyon düzenledi.

Adreste uyuşturucu bulan ekipler, zanlıyı Antalya'da gözaltına aldı.

Mersin'e getirilen C.A'nın beyanından yola çıkan polis, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki pişirim fırınında da arama yaptı.

Ekiplerin fırındaki incelemesinde koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 29 bin ecza hapı ele geçirildi.

Zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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