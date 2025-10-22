Mersin'de Park Halindeki Araçlar Ateşe Verildi, Şüpheli Gözaltına Alındı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde tamir için sanayiye götürülen park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kapüşonlu kişi tarafından ateşe verildi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen M.A. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi için emniyete götürüldü.