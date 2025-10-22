Haberler

Mersin'de Park Halindeki Araçlar Ateşe Verildi, Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de Park Halindeki Araçlar Ateşe Verildi, Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus ilçesinde sanayiye götürülen 5 araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olayın ardından M.A. adlı şüpheli emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde tamir için sanayiye götürülen park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kapüşonlu kişi tarafından ateşe verildi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen M.A. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Beşiktaş zorlu Konyaspor deplasmanında 2 golle zafere ulaştı

7 önemli eksik Beşiktaş'a farketmedi! Konya'da kritik 3 puan
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'dan 13 yıl sonra bir ilk

Avrupa Fatihi Galatasaray! 13 yıl sonra bir ilk yaşandı
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
İki rekor birden kırıp tarihe geçen Osimhen'den ilk açıklama

İki rekor birden kırıp tarihe geçen Osimhen'den ilk açıklama
Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları

Maça damga vuran görüntü
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.