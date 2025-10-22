Mersin'de Park Halindeki Araçlar Ateşe Verildi, Şüpheli Gözaltına Alındı
Tarsus ilçesinde sanayiye götürülen 5 araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olayın ardından M.A. adlı şüpheli emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde tamir için sanayiye götürülen park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kapüşonlu kişi tarafından ateşe verildi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen M.A. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi için emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel